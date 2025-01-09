У двобортному пальті, сонцезахисних окулярах і перлах: 77-річна Гленн Клоуз під прицілом папараці

Гленн Клоуз потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона була у гарному настрої, тому, коли побачила фотографів, усміхнулася і помахала їм рукою.

Акторка була одягнена у двобортне пальто бежево-сірого відтінку від бренду Max Mara, картатий жакет, бежевий джемпер і картаті штани-палацо.

Гленн Клоуз / Фото: Getty Images

Аутфіт Клоуз доповнила замшевими коричневими чоботами, коричневою шкіряною сумочкою з крокодилячим принтом і чорними шкіряними рукавичками.

У Гленн було акуратне укладання, сонцезахисні окуляри у помаранчевій оправі на обличчі, золоті сережки у вухах і кілька ниток перлинного намиста на шиї. Губи вона нафарбувала рожевою помадою.

Нагадаємо, Гленн Клоуз на церемонію вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі прийшла у чорній оксамитовій довгій сукні з розрізом від бренду Balmain, прикрашеній вишивкою рукописних літер з бісеру. Вбрання має назву "Любовний лист" і є чудовим витвором креативного директора Модного дому Олів’є Рустена для колекції Resort 2025.

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