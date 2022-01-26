У двобортному пальті та з захисним екраном на обличчі: Синтія Ніксон на вулицях Нью-Йорка

У двобортному пальті та з захисним екраном на обличчі: Синтія Ніксон на вулицях Нью-Йорка

Зірка серіалу "Секс у великому місті" та його продовження вийшла у світ у стильному аутфіті.

Папараці заскочили Синтію Ніксон у районі Мідтаун у Нью-Йорку. Акторка мала стильний вигляд. На ній було чорне двобортне пальто у стилі мілітарі із сріблястими ґудзиками, з-під якого визирав темний светр та довга спідниця кольору хакі.

Синтія Ніксон / Getty Images

У реаліях коронавірусної пандемії Синтія дуже уважно ставиться до свого здоров'я. Тому, щоб уберегти себе від зараження вірусом, акторка одягла чорну маску, а зверху неї ще й захисний пластиковий екран, який закривав її обличчя.

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями та сумкою-хобо насиченого мандаринового кольору.

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