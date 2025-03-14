У двобортному жакеті і блузці з бантом: 81-річна Катрін Деньов відвідала фешншоу Saint Laurent

Французька акторка з'явилася на Тижнів моди у Парижі у стильному образі у класичних кольорах.

Катрін Деньов відвідала показі колекції осінь/зима 2025-2026 бренду Saint Laurent, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка обрала для своєї появи чорні прямі штани, чорний двобортний подовжений жакет із золотими ґудзиками і романтичну білу блузку з бантом.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Аутфіт Катрін доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумкою.

Деньов зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс і червоний манікюр. Вуха зірка прикрасила елегантними перлинними сережками, а руки – золотими браслетом-ланцюжком і масивною каблучкою.

Нагадаємо, Катрін Деньов на показ Dolce & Gabbana прийшла у чорному жакеті, чорно-білій блузці з леопардовим принтом і бантом на шиї, а також чорних прямих штанях.

Читайте також: