У двобортному жакеті і чорних ботфортах: стильний образ Тіни Кароль

Артистка у стильному образі сфотографувалася у дзеркалі.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували знімки її нового стильного аутфіту.
Співачка позувала перед дзеркалом у двобортному жакеті кольору хакі, чорному кроптопі і чорних лосинах. Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами.
Кароль, як завжди, мала красиве укладання з легкими локонами і боковим проділом, а також ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці – каблучка.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у прозорому чорному лонгсліві блиснула мереживним бюстгальтером.
Читайте також:
- Зірки на прем'єрі фільму "Підйомна сила": Тіна Кароль – у джинсовому вбранні, Володимир Кличко – у картатій сорочці
- У мінісукні з пікантним декольте: Тіна Кароль продемонструвала сексуальний образ
- Грайлива білявка: Тіна Кароль у ніжно-рожевій сукні похизувалася сексуальним декольте