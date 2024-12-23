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У двобортному жакеті і чорних ботфортах: стильний образ Тіни Кароль

У двобортному жакеті і чорних ботфортах: стильний образ Тіни Кароль

У двобортному жакеті і чорних ботфортах: стильний образ Тіни Кароль

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Артистка у стильному образі сфотографувалася у дзеркалі.

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували знімки її нового стильного аутфіту.

Співачка позувала перед дзеркалом у двобортному жакеті кольору хакі, чорному кроптопі і чорних лосинах. Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Кароль, як завжди, мала красиве укладання з легкими локонами і боковим проділом, а також ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці – каблучка.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль
Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у прозорому чорному лонгсліві блиснула мереживним бюстгальтером.

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