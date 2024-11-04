У двобортному жакеті і джинсах: стильна Зої Салдана в об'єктивах папараці

46-річна акторка зараз активно відвідує різні заходи, на яких займається промо фільму "Емілія Перес", у якому зіграла одну з головних ролей.

Зої Салдана потратила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала стильний вигляд.

На ній був двобортний жакет графітового відтінку, трикотажний топ і сині джинси. Образ зірка доповнила лакованими чорними босоніжками з круглими носками і на шпильках.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Волосся Саладана зібрала у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї – золоті ланцюжки з підвісками.

Нагадаємо, 7 листопада в український прокат вийде кримінальний мюзикл "Емілія Перес" із Зої Салданою та Селеною Гомес у головних ролях.

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

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