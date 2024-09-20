У двох кроптопах і з пластирем на плечі: Торі Спеллінг дорогою на репетицію шоу "Танці з зірками"

Фотографи заскочили 51-річну зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" у Лос-Анджелесі.
Торі Спеллінг знову потрапила до обєктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла на репетицію шоу "Танці з зірками", у якому вона бере участь.
Зірка обрала для свого виходу комфортний лук. На ній було два кроптопи – один чорний, інший – бордовий, і довга вільна спідниці.
Аутфіт Торі доповнила сірими теплими шкарпетками, чорно-білими кедами у шаховий принт і місткою зеленою сумкою з принтом. На плечі у неї був приклеєний пластир – напевно акторка травмувала його під час репетиції.
Спеллінг передні пасма волосся закріпила ззаду, одягла сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, а зап'ястя – золотими браслетами.
Минулого разу Торі Спеллінг йшла на тренування у мереживній довгій сукні з декольте, галтером і розрізами, чорному бюстгальтері і бежевих колготах в сітку.
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