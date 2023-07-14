У двох прозорих сукнях: Ешлі Грем у яскравих луках сяяла перед камерами фотографів

Модель plus size та ведуча Ешлі Грем продемонструвала два образи під час відвідування студії ABC у Нью-Йорку.

Грем займається піаром реалітішоу Barbie Dreamhouse Challenge, прем'єра якого відбудеться 16 липня на HGTV та ведучою якого вона є. Це проєкт, де вісім зіркових команд перетворюють звичайний будинок у Південній Каліфорнії на культовий "Будинок мрії" і приурочений він якраз до виходу фільму "Барбі".

35-річна модель з'явилася на шоу NBC Morning News Today у яскравій максісукні з прозорим подолом та золотих босоніжках на високих підборах та платформі. Образ Ешлі доповнила срібними сережками-кільцями, її темне довге волосся було випрямлене, а на обличчі був гарний натуральний макіяж.

Ешлі Грем у студії NBC Morning News Today / Фото: Getty Images

Приїхала на студію модель в іншому вбранні – зеленій прозорій сукні з довгим рукавом від Hildur Yeoman, яку вона одягла поверх чорного боді та доповнила рожевими мюлями на підборах. Волосся Ешлі зібрала в хвіст, одягла кілька сережок у вуха та кілька каблучок на пальці.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, зірка відвідувала прем'єрний показ фільму "Барбі" в Лос-Анджелесі і з'явилася на публіці в ефектній напівпрозорій сукні та красивих прикрасах.

Читайте також: