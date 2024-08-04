У двоколірній сукні: Адель вийшла на сцену в Мюнхені у вбрання від Dior

Британська співачка Адель, яка нещодавно заявила, що йде зі сцени, вирішила все ж таки на неї ненадовго повернутися і виступити в Мюнхені. Артистка заспівала свої 22 хіти на спеціально побудованій арені, яка включає близько 80 тисяч місць, а продовжуватиметься ця її шоупрограма до кінця серпня.

На сцену в день свого першого виступу вона вийшла у темно-синій елегантній сукні від Модного дому Dior. Це була довга сукня з рукавами, декольте-човником і поясом на талії з пряжкою. Спідницю доповнював довгий шлейф, підкладка якого була ніжно-рожевого відтінку.

Також Адель зробила гарний вечірній макіяж із блискучими тінями, укладання голлівудською хвилею, довгий манікюр та завершила образ гламурними сережками з камінням.

Адель / Фото: Getty Images

Цей її виступ відбувся після того, як співачка розчарувала багатьох українців своїм вчинком — під час одного з концертів вона вийшла на сцену у чорній сукні від російського бренду YUDASHKIN, заснованого путіністом Валентином Юдашкіним.

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