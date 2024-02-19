У двоколірній сукні-бюстьє з лелітками: Марго Роббі вийшла на червону доріжку церемонії BAFTA

Зірка фільму "Барбі" підкреслила фігуру "пісковий годинник" обтислим вбранням.
У Лондоні, у Королівському фестивальному залі, відбулася 77-ма церемонія вручення премії BAFTA Британської академії кіно. Гостею заходу стала акторка австралійського походження Марго Роббі.
Зірка вийшла до фотографів у двоколірній чорно-рожевій сукні від бренду Armani Privé.
Сукня-бюстьє була виготовлена з щільного оксамиту, а також мала вставку з атласної тканини. Спереду на вбранні також був декор лелітками на декольте та у вигляді вертикального оздоблення. Доповнювали це вбрання високі оксамитові рукавички в оперному стилі, які зробили образ завершенішим.
Зачіскою Марго здивувала, адже переважно вона завжди носила розпущене волосся, а цього разу на червону доріжку вийшла із зібраним у високу вечірню зачіску. Елегантності і трохи романтичності їй додавало пасмо, яке спадало на обличчя. У вухах Роббі були чорні сережки з сріблястим камінням.
Тріумфатором премії цього разу стала картина Крістофера Нолана "Оппенгеймер", яка забрала нагороду у семи номінаціях, зокрема у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкращий актор", відзначивши талант Кілліана Мерфі. А ось "Найкращою акторкою" назвали на церемонії Емму Стоун за роль у фільмі "Бідолашні створіння". Головний суперник "Опненгеймера", фільм Грети Гервіг "Барбі", не отримав жодної статуетки.
Не залишилася без нагород і Україна, оскільки стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм". Також картину номіновано цього року на "Оскар".
Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
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