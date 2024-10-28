У двоколірній сукні: елегантна Емі Адамс одягла вбрання на одне плече

50-річна американська акторка Емі Адамс мала дуже жіночний та елегантний вигляд на заході Power of Women, який проводило видання Variety. Вона з'явилася перед фотографами у двоколірній довгій вечірній сукні від бренду Roland Mouret. Вбрання є частиною круїзної колекції 2025 року.

Воно було на одне плече і ніби складалося з двох частин — блузи та спідниці. Верх був на одне плече і виконаний у темно-синьому кольорі, він був асиметричним, оздоблений кількома складками тканини та великим бантом на плечі.

Спідниця ж у сукні була просто прямою та чорною. Образ акторки завершили сережки-кільця у вухах та елегантна зачіска.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Декількома тижнями раніше усі не менш активно обговорювали чорну сукню від Prada, в якій Емі вийшла на червону доріжку в Лондоні. Вбрання підкреслювало талію акторки, а на спині її прикрашав шлейф із бантом.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

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