У двоколірній сукні та з клатчем-серцем: Елізабет Герлі на світському заході в Лондоні

Учора 57-річна Герлі була присутня на жіночому обіді Future Dreams Anniversary, організованому компанією Estee Lauder Companies на честь річниці Future Dreams House та 30-річчя Pink Ribbon у готелі Савой у Лондоні.

Елізабет, яка вже 27 років працює з брендом Estee Lauder над підвищенням обізнаності про рак грудей, відвідала цей захід і мала, як завжди, приголомшливий вигляд.

На акторці була двокольорова сукня, верх якої складався з ніжно-рожевої блузи, а низ із червоної спідниці міді. В руках Герлі тримала клатч у формі серця, а взута була у чорні босоніжки на високих підборах. Манікюр і педикюр знаменитість зробила у світлих відтінках, а також уклала волосся красивими локонами, одягла сережки з великими каменями, які ми на ній бачили раніше і зробила насичений макіяж.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Минулого тижня Ліз Герлі відвідувала захід з нагоди 30-річчя кампанії Estee Lauder боротьби з раком молочної залози в лондонській штаб-квартирі, де зустрілася з новими послами кампанії. Тоді зірка була в рожевій сукні міді з кейпом.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

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