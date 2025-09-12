- Дата публікації
У двоколірній сукні від Schiaparelli: дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — вийшла у світ
Нова дружина Безоса любить привертати до себе увагу, і будемо чесними — у неї це чудово виходить.
Лорен Санчес — телеведуча, журналістка, лауреатка премії «Еммі» і бізнесвумен, яка в червні цього року вийшла заміж за мільярдера Джеффа Безоса, з’явилася на гламурному світському заході в Нью-Йорку.
55-річна Лорен стала гостею вечері, яку проводила компанія Kering. Мета такого VIP-заходу — зібрати кошти на підтримку організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок. Перед камерами зірка з’явилася в розкішній двоколірній сукні з шовку й оксамиту — спереду вона була відтінку шампанського, а ззаду — чорною.
Корсетне вбрання було від Модного дому Schiaparelli. Воно виконане в класичному силуеті «русалка» та ідеально підкреслювало фігуру Лорен, а прикрашали його драпування на грудях і довгий шлейф. Раніше таке саме вбрання носила попзірка Мерая Кері на церемонії American Music Awards.
Також прикраси від Samer Halimeh стали ідеальним вибором для цього луку — шию і вуха пані Безос прикрашали величезні діаманти. Її волосся було укладене в красиву зачіску з об’ємними локонами.
Звичайно ж, на руці у неї красувалася також каблучка з величезним діамантом, яку мільярдер подарував Лорен у день заручин. Каблучка містить 20-каратний діамант у класичному огранюванні «кушон», закріплений у платиновому обідку, а оцінюють її в 4 мільйони доларів.
Нагадаємо, що також сукню від Schiaparelli Лорен одягала в межах свого весілля — на одну з вечірок у Венеції вона вирушила в ексклюзивному вбранні з корсетом і вишивкою.