ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
630
Час на прочитання
2 хв

У двоколірній сукні від Schiaparelli: дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — вийшла у світ

Нова дружина Безоса любить привертати до себе увагу, і будемо чесними — у неї це чудово виходить.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес — телеведуча, журналістка, лауреатка премії «Еммі» і бізнесвумен, яка в червні цього року вийшла заміж за мільярдера Джеффа Безоса, з’явилася на гламурному світському заході в Нью-Йорку.

55-річна Лорен стала гостею вечері, яку проводила компанія Kering. Мета такого VIP-заходу — зібрати кошти на підтримку організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок. Перед камерами зірка з’явилася в розкішній двоколірній сукні з шовку й оксамиту — спереду вона була відтінку шампанського, а ззаду — чорною.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Корсетне вбрання було від Модного дому Schiaparelli. Воно виконане в класичному силуеті «русалка» та ідеально підкреслювало фігуру Лорен, а прикрашали його драпування на грудях і довгий шлейф. Раніше таке саме вбрання носила попзірка Мерая Кері на церемонії American Music Awards.

Також прикраси від Samer Halimeh стали ідеальним вибором для цього луку — шию і вуха пані Безос прикрашали величезні діаманти. Її волосся було укладене в красиву зачіску з об’ємними локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Звичайно ж, на руці у неї красувалася також каблучка з величезним діамантом, яку мільярдер подарував Лорен у день заручин. Каблучка містить 20-каратний діамант у класичному огранюванні «кушон», закріплений у платиновому обідку, а оцінюють її в 4 мільйони доларів.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Нагадаємо, що також сукню від Schiaparelli Лорен одягала в межах свого весілля — на одну з вечірок у Венеції вона вирушила в ексклюзивному вбранні з корсетом і вишивкою.

Лорен Санчес у сукні від Schiaparelli перед своїм весіллям у Венеції / © Getty Images

Лорен Санчес у сукні від Schiaparelli перед своїм весіллям у Венеції / © Getty Images

Лорен Санчес у сукні від Schiaparelli перед своїм весіллям у Венеції / © Associated Press

Лорен Санчес у сукні від Schiaparelli перед своїм весіллям у Венеції / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
630
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie