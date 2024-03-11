У двоколірній сукні з вишитими пальмами: Зендея сяяла на червоній доріжці "Оскара"

Зірка підкреслила фігуру незвичайною сукнею.
Зірка фільму "Дюна", знятого режисером Дені Вільнєвим, Зендея відвідала історичну подію — 96-ту церемонію вручення премії "Оскар". Захід відбувся традиційно у Лос-Анджелесі у театрі Долбі.
Цього разу незмінний стиліст та друг дівчини – Лоу Роуч – підібрав для неї розкішну сукню від бренду Armani Privé. Вбрання було виконане у срібному та курно-рожевому відтінку, який розкішно переливався.
Фасон сукні був приталеним, у неї була одна трохи перекручена бретелька, декольте-серце і обробка лелітками. Також на вбранні була вишивка у вигляді пальм.
Спина у вбрання була трохи оголеною. Так підкреслювалася витончена фігура дівчини.
Також Зендея зробила елегантне укладання на один бік, щоб продемонструвати прикраси у вухах – сережки-підвіски Bulgari High Jewelry, що складалися з моргнітів, рожевих турмалінів, мандаринів та діамантів у рожевому золоті.
На церемонії вона вийшла на сцену, щоб оголосити та вручити нагороду за найкращу операторську роботу.
Також нагадаємо, що золоту статуетку цього року отримала робота українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
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