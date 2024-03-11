У двоколірній сукні з вишитими пальмами: Зендея сяяла на червоній доріжці "Оскара"

Зірка фільму "Дюна", знятого режисером Дені Вільнєвим, Зендея відвідала історичну подію — 96-ту церемонію вручення премії "Оскар". Захід відбувся традиційно у Лос-Анджелесі у театрі Долбі.

Цього разу незмінний стиліст та друг дівчини – Лоу Роуч – підібрав для неї розкішну сукню від бренду Armani Privé. Вбрання було виконане у срібному та курно-рожевому відтінку, який розкішно переливався.

Фасон сукні був приталеним, у неї була одна трохи перекручена бретелька, декольте-серце і обробка лелітками. Також на вбранні була вишивка у вигляді пальм.

Зендея / Фото: Associated Press

Спина у вбрання була трохи оголеною. Так підкреслювалася витончена фігура дівчини.

Зендея / Фото: Associated Press

Також Зендея зробила елегантне укладання на один бік, щоб продемонструвати прикраси у вухах – сережки-підвіски Bulgari High Jewelry, що складалися з моргнітів, рожевих турмалінів, мандаринів та діамантів у рожевому золоті.

Зендея / Фото: Associated Press

На церемонії вона вийшла на сцену, щоб оголосити та вручити нагороду за найкращу операторську роботу.

Зендея / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що золоту статуетку цього року отримала робота українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

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