У двоколірній сукні з вишивкою: ніжна Ель Феннінг на прем'єрі Лос-Анджелесі

У двоколірній сукні з вишивкою: ніжна Ель Феннінг на прем'єрі Лос-Анджелесі

Акторка відвідала прем'єру нового сезону комедійного псевдоісторичного серіалу "Велика", де зіграла головну роль — імператриці Катерини Великої.

На червоній доріжці Ель Феннінг з'явилася в цікавому образі — двоколірній сукні від Versace. Верх вбрання був виконаний у вигляді американської пройми у ніжно-рожевому кольорі, а прикрашала його вишивка. Спідниця була чорною, довгою, з невеликим шлейфом і воланами.

Доповнили цей елегантний образ акторки кілька лаконічних прикрас, ніжний макіяж зі стрілками та рум'янами, а також зачіска кінський хвіст, яку прикрашало два чорні банти.

Ель Феннінг / Associated Press

Цього місяця це вже друга поява акторки на червоній доріжці, адже нещодавно Ель приголомшила своїм розкішним образом у чорній сукні від Gucci на галаконцерті LACMA Art+Film Gala.

Ель Феннінг / Associated Press

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