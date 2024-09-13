У двоколірній сукні зі шлейфом: Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму на кінофестивалі в Торонто

Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму "Мушля", яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. У цій художній картині Кейт зіграла головну роль разом Елізабет Мосс та Каєю Гербер.

На червоній доріжці Кейт з'явилася в гламурній довгій двоколірній сукні.

Верхня частина вбрання була атласним топом-бюстьє ніжно-коралового відтінку, який прикрашали складки та об'ємна баска. Спідниця сукні була виконана у відтінку айворі і мала довгий шлейф. Образ акторка доповнила розкішним золотим кольє на шиї, зачіскою та макіяжем з ніжними рум'янами.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала колега Гадсон з фільму — модель Кая Гербер, яка є дочкою супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд. Дівчина для цього заходу одягла вінтажну сукню, яка раніше належала її матері.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

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