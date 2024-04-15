У двоколірному вбранні з голою спиною: красива Кара Делевінь відвідала престижну церемонію у Лондоні

Зірка мала дуже елегантний та гламурний вигляд. А ось відкриті деталі сукні дозволили розглянути її багато тату.
Акторка Кара Делевінь відвідала престижний захід у Лондоні — вручення премії Лоренса Олів'є, яка присуджується Лондонською Театральною Спільнотою, як визнання професійних досягнень у сфері театру. 31-річна Кара цього року серед гостей, оскільки сама стала театральною акторкою — вона зіграла у легендарному мюзиклі "Кабарі" головну роль — танцівницю Саллі Боулз.
На церемонії Делевінь з'явилася у вбранні від Модного дому Gucci — у гламурній сукні, яка поєднувала в собі два відтінки — блакитний та бордовий.
Також все вбрання було розшите лелітками різної величини. Оброблення сукні було з оксамиту, як і тонкі бретельки.
Головною прикрасою вбрання стала відкрита спина. Образ Кара доповнила макіяжем, сережками з діамантами та довгою косою до талії.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно "Кабаре" почали показувати і у Києві у "Молодом театрі". Режисеркою мюзиклу стала Олена Коляденко, а головні ролі виконали Ніколетта Мочані та Ілля Чопоров.
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