У двокольоровій сукні з бантом: Кері Малліган на червоній доріжці в Лос-Анджелесі

Цього року вона знову номінантка на премію "Оскар".

Акторка Кері Малліган відвідала прем'єру фільму "Астронавт", яка відбулася у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі. На червону доріжку вона вийшла в елегантній сукні від Valentino з кутюрної колекції весна-літо 2020.

На акторці була двокольорова сукня-футляр без бретельок. Блакитна вставка, що спадає з боків, надавала сукні характеру і трохи романтики, оскільки окрім складок на ній був ще й бант.

Спідниця була довга, пряма, а талія завищена. На спині вбрання також був бант, але чорний. Жодних прикрас на шию Кері не одягала, залишивши декольте без акцентів, але ось вуха та руки доповнила виробами з перлами та діамантами. Зачіска акторки була теж лаконічною, оскільки світле волосся вона просто уклала у легкі хвилі.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Також раніше презентація цієї картини відбулася і на Берлінському міжнародному кінофестивалі, на червону доріжку якого вона вийшла в приголомшливій чорній оксамитовій сукні з драпуванням від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024, яку бренд нещодавно презентував на Тижні високої моди в Парижі.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що цього року акторка серед номінанток на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль".

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