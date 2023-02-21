У джемпері кольору фуксії та вечірній сукні з глибоким декольте: Гелен Міррен сяяла на Берлінале

Дама Гелен Міррен відвідала 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. На фотоколі та червоній доріжці 77-річна акторка постала у двох ефектних образах.

На фотоколі знаменитість з'явилася в кашеміровому светрі кольору фуксії з високим коміром від Chinti and Parker, доповнивши образ парою чорних штанів прямого крою з рожевою смугою вздовж штанини в тон її светру та білими кедами із золотими шнурками Sole Bliss.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Волосся Гелен зібрала в низький хвіст, одягла мініатюрні перлинні сережки-висячки, нафарбувала губи рожевою помадою та нафарбувала вії тушшю.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

А ось увечері на червону доріжку Міррен вийшла у чорній сукні з глибоким вирізом на декольте та одним відкритим плечем. Доповнивши образ парою лакованих гостроносих туфель. Акторка зробила червоний манікюр, одягла кілька каблучок та годинник на зап'ястя, в руці тримала чорний клатч. Також Гелен наростила собі волосся, змінивши зачіску зі звичного боба, одягла красиві масивні сережки з камінням та нафарбувала губи яскравою помадою. На грудях у Мірен був синьо-жовтий значок ведмедя Берлінале, який зірки носять на кінофестивалі на знак підтримки України.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен представляла фільм "Голда" ізраїльського режисера Гая Наттіва, в якому зіграла прем'єр-міністерку Ізраїлю Голду Меїр.

"Я давно є шанувальником великої Гелен Міррен. Вона так блискуче вписалася в образ Голди Меїр з неймовірним талантом, інтелектом, глибиною та емоціями, віддаючи належне багатству та складності цієї неймовірної жінки", — сказав про роботу Міррен режисер стрічки.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у неділю Гелен Міррен відвідала церемонію BAFTA у Лондоні. Вона вийшла на сцену і виголосила промову на честь покійної королеви Єлизавети II і зворушила її онука – принца Вільяма.

Гелен Міррен на BAFTA / Фото: Getty Images

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