У Дженніфер Лопес новий кліп On My Way: роздивляємося образи зірки у відео

У кліпі вона з'явилася у вбраннях від двох культових Модних домів.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес випустила нову пісню On My Way та кліп на неї. Ця робота була створена спеціально для фільму "Вийду за тебе" (Marry Me), у якому вона сама зіграла головну роль. Прем'єра фільму відбудеться напередодні Дня святого Валентина.

У кліпі до пісні, режисером якого став Сантьяго Сальвіче, 52-річна Лопес постає у двох розкішних образах: костюмі двійці від бренду Balmain та сукні від голландського модельєра Iris van Herpen. Допоміг створити ці образи стиліст зірки Кріс Епплтон.

Костюм Джей Ло був повністю розшитий лелітками. Він складався з широких штанів та укороченого жакета, які Лопес доповнила однотонним топом. Завершили цей образ зачіска з розпущеним волоссям, макіяж та туфлі на високих підборах із відкритим мисом.

Сукня від Iris van Herpen була оригінального крою: асиметрична спідниця, рукави-крильця, відкрита спина та 3D-елемени. Образ Дженніфер доповнили черевики на платформі та високих підборах, а також зачіска-пучок.

