У джинсах-бойфрендах на червону доріжку: Зендея здивувала вибором вбрання для церемонії

Зірка "Дюни" знову викликала фурор образом, адже як завжди підійшла до вибору луку дуже креативно.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород Essence Black Women, на якій відзначали внесок темношкірих жінок у мистецтво. Серед гостей заходу з'явилася акторка Зендея, для якої образ традиційно підібрав її незмінний стиліст Лоу Роуч.

Зендея / Фото: Associated Press

На дівчині був нестандартний лук для такого заходу, адже вона одягла джинси-бойфренди з низим посадженням та напівпрозорий сірий мереживний корсет.

На талії джинси прикрашало кілька сріблястих ременів і один із ланцюжком. Вбрання дівчини було від бренду Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

Також на руках, шиї та у вухах Зендеї були оригінальні прикраси від Bulgari. Варто звернути увагу і на волосся дівчини, адже вона з'явилася з кардинально новою зачіскою – вирівняла волосся та підкрутила кінці вгору. На обличчя Зендеї спадало тонке пасмо.

Зендея / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про саму скандальну сукню створену брендом Jean Paul Gaultier, в якій 1992 року на подіум вийшла співачка Мадонна.

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