У джинсах і блузці з V-подібним вирізом: Сінді Кроуфорд сходила до боулінг-центру

Сінді Кроуфорд відвідала івент Celebrity Bowling With Best Buddies, який відбувся в боулінг-центрі Pinz у Студіо-Сіті. Вона є міжнародним послом організації Best Buddies, яка створює міцні зв’язки між дітьми з інвалідністю і без.

Для своєї появи супермодель обрала повсякденний лук. На ній були сині джинси-кльош зі шкіряним шоколадним поясом і шовкова блузка у стилі бохо бордового кольору з V-подібним вирізом. Взута вона була в замшеві коричневі черевики.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Кроуфорд уклала волосся в легкі локони, зробила макіяж з бежевим блиском на губах, вуха прикрасила сережками-кільцями, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд відкрила різдвяний сезон, сфотографувавшись із Санта-Клаусом.

Читайте також:

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)