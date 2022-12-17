У джинсах і кардигані з візерунком: Катя Осадча показала свій повсякденний лук

Катя Осадча опублікувала в Instagram нову світлину, на якій вона продемонструвала свій повсякденний лук.

Ведуча позувала на кухні, дивлячись у вікно. На Каті були джинси, червона футболка і зелений кардиган із червоно-чорним візерунком у національному стилі. Волосся вона зібрала в пучок.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

У дописі Осадча поділилася міркуваннями про новорічні свята, чи ставити ялинку і, чи взагалі якось святкувати?

"Чи на часі цього року новорічні свята? Чи на часі ялинка, чи будь-який прояв святкування? Особливо коли після обстрілів повернення світла і води вже неймовірне свято. Нові тривоги (як зараз) взагалі наводять на бажання скасувати все..

Було багато суперечок з приводу ялинки в Києві, але в Бучі прикрашена ялинка стала символом відродженням, в Харкові головну ялинку прикрасили на станції метро і вона символ незламного міста.

Ми звичайно хочемо хоч на хвилину повернутися в мирні чати і відчути свято, але в той самий час усвідомлення оточуючих жахів, аж ні як не поєднується з святковим настроєм.

Зрештою вдома вирішили, що свято має бути у дітей. Для них важливо мати радощі в цей час. Звичайно, ми не зможемо святкувати так, як це було в минулих роках та і немає на це бажання, але ми все одно можемо знайти способи зробити його особливим для наших діток, тому плани на ці вихідні наступні: прикрасити ялинку, підготуватись до Миколая і бути разом", - написала Катя.

Нагадаємо, раніше Осадча продемонструвала офісний аутфіт. Вона постала у білій футболці і світло-м'ятному костюмі від українського бренду LIPA by Lipunova, який складався із подовженого жакету і штанів кльош.

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