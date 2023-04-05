У джинсах і картатій сорочці: Кеті Голмс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Вона була одягнена в лаконічні речі, але також у образ додала кілька аксесуарів від люксових марок.

Акторку Кеті Голмс сфотографували папараці, коли вона йшла вулицею у Нью-Йорку. Кеті була дуже просто одягнена, вона вибрала повсякденні прямі джинси та картату червоно-синю сорочку на ґудзиках.

Образ Голм доповнила зручними лоферами від Gucci, в яких раніше вже неодноразово з'являлася у місті, а також блакитною кепкою. На її плечі висіла велика коричнева сумка від Chloe і велика спортивна сумка синього кольору, тому, можливо, зірка йшла на тренування.

Коли її зазнімкували, Кеті не звертала уваги на папараці, а щось активно читала у телефоні. До речі, якщо придивитися, то можна помітити, що мобільний у неї досить старої моделі.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що декількома днями раніше зірку заскочили на вулиці в стильній куртці оливкового кольору від бренду Rag & Bone і з мокрим волоссям.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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