У джинсах і квітковій блузці з лелітками: Ванесса Параді на показі бренду Chanel

Французька акторка і колишня дружина Джонні Деппа з'явилася на Тижні моди у Парижі.

Ванесса Параді відвідала показ Модного дому Chanel, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На фешнівенті вона постала у повсякденних прямих джинсах із металевим поясом із логотипом бренду, а також у кольоровій квітковій блузці-сітці, розшитій лелітками, з V-подібним вирізом. Взута Параді була у чорні замшеві ботильйони з круглими шкіряними носками.

Ванесса Параді / Фото: Associated Press

Ванесса розпустила волосся, зробила макіяж із помадою червоного відтінку і гігієнічний манікюр.

Ванесса Параді / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ванесса Параді на показі Chanel Haute Couture осінь/зима 2023/2024 з'явилася у топі з квітковою вишивкою і квіткових штанях у схожій палітрі з чорним широким поясом на талії.

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