У джинсах і на підборах: Сара Джессіка Паркер вийшла на страйк акторів у Нью-Йорку

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер вирішила підтримати колег на історичному страйку, який триває з весни. Акторка вийшла на вулицю у Нью-Йорку з плакатом.

Одягнена Паркер була просто, але, звичайно ж, була на підборах. Цього разу вона одягла бежеві замшеві ботильйони з драпуванням, прості джинси-скінні, сіру кофту та стьобану синю куртку.

Шию акторка прикрасила намистом, на очі одягла сонцезахисні окуляри від свого бренду, а через плече у неї висіла сумка на широкому ремінці. Волосся Сара Джессіка розпустила і уклала у легкі локони.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Приєдналася вона до колег після того, як стало відомо, що переговори SAG-AFTRA зайшли в глухий кут і профспілка знову не змогла домовитися зі студіями. Ймовірно, страйк буде продовжуватися, поки всі бажані пункти не будуть схвалені, оскільки буквально нещодавно завершився страйк сценаристів, які змогли вибити багато з того, чого хотіли. Зокрема профспілка сценаристів змогла домовитися про підвищення мінімальної ставки гонорару на 12,5%, про підвищення виплат за епізоди довші за 96 хвилин із бюджетом понад 30 мільйонів доларів, написаних для стрімінгів, на 18%. Також вони змогли досягти підвищення авторських відрахувань та оплати за переписування сценаріїв.

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