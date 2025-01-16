У джинсах і сорочці з конями: стильна Катерина Осадча на прем'єрі "Пригод Паддінгтона в Перу"

Катерина Осадча відвідала ексклюзивний допрем’єрний показ третьої частини пригодницької франшизи про відомого ведмедика – "Пригоди Паддінгтона в Перу", який відбувся в кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park.

Телеведуча з'явилася там у комфортному луку. На ній була стильна жовта сорочка з принтом у вигляді коней і накладними кишенями. Верх Катерина скомбінувала з синіми джинсами та чорними ботильйонами.

Катерина Осадча / Фото: Максим Лісовой

Осадча зібрала волосся у хвіст і зробила ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила довгими золотими сережками, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – каблучками.

Катерина Осадча / Фото: Максим Лісовой

Про фільм:

Згідно з сюжетом, родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона і його тітку Люсі. Та виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто вирушила на пошуки скарбів Ельдорадо – глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон, не роздумуючи, вирушає на порятунок, а Брауни, звісно ж, поспішають за ним.

У третій частині франшизи ведмедика Паддінгтона озвучив актор Євгеній Лісничий. Героя Гонсало – пращура капітана Кабота (у виконанні Антоніо Бандераса) – озвучив український актор Михайло Кукуюк, а доньку капітана Джину – акторка Антоніна Хижняк.

Відсьогодні "Пригоди Паддінгтона в Перу" – в українському прокаті.

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