У джинсах і світшоті: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний аутфіт

У джинсах і світшоті: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний аутфіт

Вікторія Бекхем з тих дизайнерів, які показують, як їхні модні творіння сидять на них самих.

В Instagram 47-річна Бекхем часто публікує і показує, як приміряє сукні, спідниці, штани зі своїх колекцій. В осінньому сезоні її абсолютним фаворитом є джинси, які називаються Victoria.

Місіс Бекхем запостила декілька кадрів в цих джинсах, показавши, як новинка сидить на її фігурі. Їх дизайнерка поєднала зі світшотом, чорним шкіряним ременем, червоними босоніжками на підборах і чорною сумкою Chanel.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

"Студійна форма! Сіра толстовка і джинси Victoria ✌", — підписала фото Вікторія.

У Бекхем розпущене волосся, на обличчі традиційний денний макіяж, кілька каблучок на пальцях, а також світлий манікюр.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, минулого разу Вікторія Бекхем демонструвала, як на її фігурі сидить білизняна сукня.

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