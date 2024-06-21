У джинсах і топі з великими перлами: 78-річна Шер в ефектному образі позувала на вечірці

Суперзірка на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифра у паспорті.

Шер відвідала вечірку у популярному ресторані Abbey Food & Bar на знаменитому бульварі Санта-Моніка у Західному Голлівуді, де продемонструвала чудовий вигляд.

Співачка для своєї появи обрала стильний лук. На ній були розкльошені джинси з потертостями, білий жакет і білий корсетний топ, прикрашений камінням і великими перлами.

Шер / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила джинсовими босоніжками зі стразами, відкритими носками і на танкетці.

У Шер було хвилясте укладання, макіяж із довгими віями і рожевими блискучими тінями, молочний манікюр і каблучки з діамантами.

Нагадаємо, Шер на галавечорі amfAR з'явилася у довгій сукні з прозорими вставками, зверху якої вона одягла об'ємну коротку шубу.

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