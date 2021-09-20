У джинсах із квітами: Іоланда Хадід і її бойфренд з'явилися в однакових дивних луках

У джинсах із квітами: Іоланда Хадід і її бойфренд з'явилися в однакових дивних луках

У таких образах вони вирушили на особливе сімейне свято.

Мама супермоделей Белли і Джіджі Хадід Іоланда потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку зі своїм бойфрендом Джозефом Джонглей. Він бізнесмен і власник девелоперської компанії.

Пара йшла містом з кавою в руках і базікала, але увагу, безумовно, привернули їхні образи — джинси з величезними соняшниками. Іоланда несла в руці також сумку від Dior з написом "Белла" та помаранчеву куртку, а ось під джинси вона підібрала футболку на замку і кросівки New Balance.

Іоланда Хадід і Джозеф Джонглей / Getty Images

Джозеф також був в джинсах з квітами, які поєднав з блакитною сорочкою.

Іоланда Хадід і Джозеф Джонглей / Getty Images

Такі вбрання пара обрала для святкування першого дня народження онучки — дочки Джіджі Кхай. На святі був дрескод: дивакуваті штани або дивакуваті спідниці.

Також на честь дня народження малечі Іоланда і Белла Хадід поділилися кадрами з Кхай, але ось лише особи дівчинки родина не показує шанувальниками.

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