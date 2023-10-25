У джинсах-кльош і довгому пальті: Блейк Лайвлі на прогулянці з чоловіком

Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом вийшли на прогулянку вулицями Нью-Йорка.
Подружжя, яке виховує чотирьох дочок, потрапило під приціл папараці. Для прохолодного осіннього дня Блейк обрала худі з капюшоном, широкі джинси, довге вовняне пальто та руді черевики. У акторки було розпущене її довге волосся, на обличчі були окуляри від сонця та був відсутній макіяж. А через плече у неї висіла блакитна сумка від Chanel.
Раян одягнув сіре пальто та штани, був у світло-сірій шапці-біні, теж у сонцезахисних окулярах та білих кедах. Блейк тримала чоловіка під руку, коли вони неквапливо прогулювалися.
На початку місяця Лайвлі помітили одну на прогулянці. Того дня на зірці була жовта вільна трикотажна кофта з глибоким декольте та широкі джинси. Акторка мала дуже стильний вигляд.
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