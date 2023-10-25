У джинсах-кльош і довгому пальті: Блейк Лайвлі на прогулянці з чоловіком

Подружжя, яке виховує чотирьох дочок, потрапило під приціл папараці. Для прохолодного осіннього дня Блейк обрала худі з капюшоном, широкі джинси, довге вовняне пальто та руді черевики. У акторки було розпущене її довге волосся, на обличчі були окуляри від сонця та був відсутній макіяж. А через плече у неї висіла блакитна сумка від Chanel.

Раян одягнув сіре пальто та штани, був у світло-сірій шапці-біні, теж у сонцезахисних окулярах та білих кедах. Блейк тримала чоловіка під руку, коли вони неквапливо прогулювалися.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

На початку місяця Лайвлі помітили одну на прогулянці. Того дня на зірці була жовта вільна трикотажна кофта з глибоким декольте та широкі джинси. Акторка мала дуже стильний вигляд.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

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