Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У джинсах-кльош і довгому пальті: Блейк Лайвлі на прогулянці з чоловіком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
3127
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У джинсах-кльош і довгому пальті: Блейк Лайвлі на прогулянці з чоловіком

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом вийшли на прогулянку вулицями Нью-Йорка.

Подружжя, яке виховує чотирьох дочок, потрапило під приціл папараці. Для прохолодного осіннього дня Блейк обрала худі з капюшоном, широкі джинси, довге вовняне пальто та руді черевики. У акторки було розпущене її довге волосся, на обличчі були окуляри від сонця та був відсутній макіяж. А через плече у неї висіла блакитна сумка від Chanel.

Раян одягнув сіре пальто та штани, був у світло-сірій шапці-біні, теж у сонцезахисних окулярах та білих кедах. Блейк тримала чоловіка під руку, коли вони неквапливо прогулювалися.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Getty Images
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

На початку місяця Лайвлі помітили одну на прогулянці. Того дня на зірці була жовта вільна трикотажна кофта з глибоким декольте та широкі джинси. Акторка мала дуже стильний вигляд. 

Блейк Лайвлі / © Getty Images
Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3127
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація