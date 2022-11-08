У джинсах, майці та з металевим ременем на стегнах: Джессіка Сімпсон під прицілом фотографів

Співачка Джесіка Сімпсон, яка була шалено популярною у нульових, потрапила під приціл фотографів. Знаменитість сфотографували у Лос-Анджелесі з дітьми, коли вона прямувала до своєї машини.

42-річна співачка мала чудовий вигляд, а одягнена була в лук з ноткою двохтисячних років. На Джесіці були темно-сині джинси з малюнком, біла майка та широкий металевий ремінь із бірюзовим камінням. Лук вона доповнила чорною шкіряною курткою, чоботями на високій платформі від Versace та чорною сумкою-шопером. На очах зірки були сонцезахисні окуляри від Gucci.

Також співачка розпустила своє довге волосся, зробила макіяж та манікюр червоним лаком. Завершували образ прикраси із бірюзою, які перегукувались із її ременем на стегнах.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Ця поява стала практично сюрпризом для шанувальників співачки, адже на публіці вона буває вкрай рідко. Протягом багатьох років Сімпсон боролася із зайвою вагою, яка в пікові моменти була понад 100 кілограмів. Такі зміни у зовнішності відбулися зі співачкою після народження дітей, яких у неї із чоловіком троє. У цей період життя вона дозволила собі розслабитись і їсти все, що тільки хотіла, але так поступово набиралася і вага.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Всі роки до цього дівчина дотримувалася суворих дієт і сиділа на таблетках для схуднення, які їй сказали приймати в студії звукозапису, яка підписала з нею контракт. Варто було Джесіці набрати хоча кілька кілограмів, дівчину одразу починали висміювати в таблоїдах і це призвело до того, що їй постійно здавалося, що всі дивляться на неї з осудом і за очі називають товстою. У результаті проблеми з вагою наклалися на важке дитинство, тягар слави та постійну тривогу, з усім цим Джесіка намагалася впоратися за допомогою алкоголю та пігулок. Не п'є вона вже п'ять років, про що розповіла у своєму крайньому посту у Instagram.

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