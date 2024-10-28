У джинсах, на шпильках і з крокодилячою сумкою: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

55-річна попдіва продемонструвала стильний образ.
Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли вийшла з автівки. Артистка мала стильний вигляд.
Джен була одягнена у білу вкорочену блузку з широкими рукавами і джинси-кльош із дірками. Аутфіт вона доповнила бежевими босоніжками на високих шпильках.
У руці зірка несла коричневу сумку Hermes Birkin з крокодилячої шкіри.
У Лопес було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі і довгий французький манікюр.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес прийшла на фотокол, присвячений фільму Unstoppable, у короткому світлому вбранні від бренду N21, у якому продемонструвала стрункі ноги.
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