У джинсах, на шпильках і з крокодилячою сумкою: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли вийшла з автівки. Артистка мала стильний вигляд.

Джен була одягнена у білу вкорочену блузку з широкими рукавами і джинси-кльош із дірками. Аутфіт вона доповнила бежевими босоніжками на високих шпильках.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У руці зірка несла коричневу сумку Hermes Birkin з крокодилячої шкіри.

У Лопес було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі і довгий французький манікюр.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прийшла на фотокол, присвячений фільму Unstoppable, у короткому світлому вбранні від бренду N21, у якому продемонструвала стрункі ноги.

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