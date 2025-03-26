У джинсах на захід: Селена Гомес вийшла в світ у простому повсякденному образі

Американська співачка та акторка Селена Гомес відвідала інтерв'ю на радіо. Вона сходи до студії SiriusXM у Нью-Йорку, а також позувала для фото.

Одяглася вона повсякденно, але стильно. На Селені того дня були прямі темно-сині джинси з потертостями, які вона носила у поєднанні з чорною водолазкою та блейзером із текстурної шкіри, виконаної під рептилію.

Її образ доповнювали чорний ремінь із пряжкою, туфлі на підборах, макіяж та яскравий манікюр. Волосся Селена уклала в лаконічну зачіску.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Останнім часом подібне вбрання вона одягає вже вдруге. Також у джинсах Гомес потрапила нещодавно під приціл папараці на вулиці. Тоді, щоправда, вона зкомбінувала їх із прозорою водолазкою коричневого кольору та об'ємною курткою.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Читайте також:

Селена Гомес у вечірніх сукнях (20 фото)