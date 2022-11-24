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У джинсах-оверсайз та блейзері: стильна Джуліанна Мур на вулицях Нью-Йорка

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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569
Час на прочитання
1 хв
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У джинсах-оверсайз та блейзері: стильна Джуліанна Мур на вулицях Нью-Йорка

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Ймовірно, у такому образі вона вирішила прогулятися осіннім містом.

Оскароносну акторку Джуліанну Мур заскочили папараці на вулиці у Нью-Йорку. На червоних доріжках вона одягає найкращі вбрання від найзнаменитіших Модних домів, але ось у звичайному житті віддає перевагу образам простішим і зручнішим, та ще й таким, щоб упізнати її в них було максимально складно.

Коли акторку сфотографували, вона була одягнена у прості джинси-оверсайз, чорний маскулінний блейзер, а шию замотала синім шарфом.

Доповнили образ знаменитості сумка-хобо, кросівки та кепка з окулярами.

Джуліанна Мур / © Getty Images
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
569
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