У джинсах-палацо та стильному пальті: Дженніфер Лоуренс на прогулянці в Нью-Йорку

Вона одяглася зручно, але дуже стильно.

Оскароносна акорка Дженніфер Лоуренс опинилася під прицілом папараці, коли вийшла на весняну прогулянку Нью-Йорком з чоловіком Куком Мароні та їхнім маленьким сином Саєм, який сидів у дитячому візку.

Дженніфер Лоуренс з чоловіком та сином / Фото: Getty Images

Дженніфер обрала простий повсякденний образ, у якому поєднала стильні джинси-палацо від бренду The Row з кросівками Adidas у оливковому відтінку.

Також вона одягла темно-синє пальто та теплий трикотажний гольф-водолазку, який ідеально підійшов для цієї погоди. Завершили невимушений ансамбль акторки сонцезахисні окуляри, коричнева сумка від бренду The Row, великі сережки та чорний ремінь.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте також: