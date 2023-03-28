У джинсах-палацо та стильному пальті: Дженніфер Лоуренс на прогулянці в Нью-Йорку

Вона одяглася зручно, але дуже стильно.
Оскароносна акорка Дженніфер Лоуренс опинилася під прицілом папараці, коли вийшла на весняну прогулянку Нью-Йорком з чоловіком Куком Мароні та їхнім маленьким сином Саєм, який сидів у дитячому візку.
Дженніфер обрала простий повсякденний образ, у якому поєднала стильні джинси-палацо від бренду The Row з кросівками Adidas у оливковому відтінку.
Також вона одягла темно-синє пальто та теплий трикотажний гольф-водолазку, який ідеально підійшов для цієї погоди. Завершили невимушений ансамбль акторки сонцезахисні окуляри, коричнева сумка від бренду The Row, великі сережки та чорний ремінь.
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