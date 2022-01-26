У джинсах-палацо та водолазці: пишнотіла Lizzo в об'єктивах папараці

33-річна американська репвиконавиця у стильному луку вийшла у світ.
Пишнотіла Lizzo потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Репвиконавиця поєднувала у своєму аутфіті чорну водолазку з довгими рукавами та стильні темно-сині джинси-палацо.
Образ вона доповнила білими туфлями та чорною сумочкою. На шию Lizzo одягла перлове намисто з логотипом Chanel.
Волосся артистка накрутила в локони, у макіяжі зробила акцент на пишних нарощених віях, а на обличчя одягла сіру маску.
Раніше епатажна Lizzo у купальнику продемонструвала свою п'яту точку, купаючись у басейні.
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