У джинсах та блузці Dolce & Gabbana: Джей Ло з чоловіком сходила на шопінг у Парижі

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, як ви вже знаєте, проводять свій медовий місяць у Європі, а саме у Франції, в Парижі.

Вчора молодят сфотографували папараці біля магазину косметики та парфумерії Sephora.

Цього разу на публіці Дженніфер, яка взяла після весілля прізвище чоловіка, з'явилася у рожевій шифоновій блузці з рюшами від Dolce & Gabbana, з довгим рукавом та зав'язкою на шиї, а також у блакитних джинсах-кльош. Взута співачка була в ті ж таки босоніжки від ліванського бренду Andrea Wazen, які раніше одягала під рожеву сукню.

Волосся Дженніфер зібрала у високий пучок і одягла великі сонцезахисні окуляри, які захищали її від спалахів фотокамер. На плечі біля зірки висіла маленька сумка на золотому ремінці.

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек був у білій сорочці, під яку одягнув білу футболку, і в чорних штанах, а також у кросівках Golden Goose. Він вів дружину за руку.

Пізніше пару сфотографували, коли вони поверталися до готелю Crillon, де зупинилися. У поїздку Бен і Джен взяли із собою дітей – Аффлек – двох дочок Серафіну та Вайолетт, а Дженніфер – доньку Емму.

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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