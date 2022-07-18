У джинсах та блузі: скромний образ Джуліанни Мур на показі культового фільму

Голлівудська акторка відвідала ювілейний показ фільму 2002 року "Далеко від раю", в якому зіграла головну роль. Картину показували у межах фестивалю Outfest 2022 LGBTQ+ Film Festival у Лос-Анджелесі.

На заході Джуліанна Мур з'явилася у дуже скромному образі, поєднавши прямі сині джинси, чорні босоніжки та блузку у дрібний принт polka dot від бренду Saint Laurent. Волосся акторки було укладене у легкі хвилі, а на обличчі був гарний макіяж. Доповнили образ манікюр та педикюр з чорним лаком, а також золотий ланцюжок на шиї.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що навесні цього року Джуліанна знялася у рекламі ювелірного бренду Bvlgari зі своєю дочкою Лів. Декількома зворушливими кадрами бренд ділився в Instagram.

Також незабаром вийде новий фільм з Мур — картина Sharper ("Остріє") для AppleTV+. Вже кілька разів її бачили під час знімань.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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