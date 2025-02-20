У джинсах та черевиках на підборах: Емілі Ратаковскі поділилася своїми дитячими фото

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram серію своїх дитячих фото. На них вона позувала у чорному топі в рубчик, джинсах та черевиках на підборах, а також у чорній кофті та чокером на шиї. Коли саме було зроблено знімки, вона не повідомила, але, схоже, це була одна з перших професійних фотосесій Емілі.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Зазначимо, свій перший контракт Ратаковскі підписала у 14 років і почала зніматися у рекламі та для каталогів.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Пізніше вона працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання та зосередилася на своїй модельній кар'єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар'єра різко пішла вгору.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі прийшла на концерт у Нью-Йорку. Вона з'явилася на заході в Нью-Йорку SNL50: The Homecoming Concert, присвяченому 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live. Модель одягла темно-зелену мінісукню з фактурної тканини. Її вбрання привертало увагу оригінальним фігурним декольте, а також асиметричним подолом, які підкреслювали її розкішну фігуру.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)