У джинсах та корсеті: стильна Софія Буш з'явилася на світському заході, але без своєї дівчини

Вона трохи надихалася модою нульових, адже одягла джинси-кльош.
Акторка Софія Буш з'явилася на відкритті арени Intuit Dome у Каліфорнії. Позувала перед камерами 42-річна зірка у стильному повсякденному вбранні.
Вона поєднала вільні джинси, які були трохи розкльошені від колін, чорний корсет, а також бежевий оверсайз блейзер, рукави якого підвернула. Також Буш прикрасила джинси кількома ланцюжками, зробила макіяж і розпустила своє коричневе волосся.
На шиї у акторки було кілька ланцюжків із підвісками, а завершували лук для цього заходу чорні туфлі на підборах.
Однак на цей захід вона прийшла сама, хоча нещодавно заявила, що перебуває у стосунках з Ешлін Гарріс — колишньою американською футболісткою. Жінки навіть прийшли разом на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому.
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