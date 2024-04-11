У джинсах та косусі: супермодель 90-х Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний весняний лук

58-річна жінка мала дуже стильний вигляд.
Якщо не знаєте, що одягти на прогулянку – зверніть увагу на останній образ супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, який вона продемонструвала днями у Нью-Йорку.
Зірку сфотографували папараці, коли вона йшла Мангеттеном. На супермоделі були прямі сині джинси, легка чорна сорочка на ґудзиках та черевики на підборах. Також Сінді одягла стильну косуху та прикрасила шию кількома золотими ланцюжками з підвісками.
Зачіска у Кроуфорд була в її улюбленому стилі — вона уклала волосся у легкі об'ємні локони. Також лаконічним був і макіяж.
Цього тижня це вже друге потрапляння моделі до об'єктивів фотографів, оскільки кількома днями раніше Кроуфорд помітили з дочкою. 58-річна супермодель була у чорному жакеті та спідниці-плісе, у високих чорних чоботях на підборах і на плечі у неї висіла чорна сумка.
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