У джинсах та косусі: супермодель 90-х Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний весняний лук

Якщо не знаєте, що одягти на прогулянку – зверніть увагу на останній образ супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, який вона продемонструвала днями у Нью-Йорку.

Зірку сфотографували папараці, коли вона йшла Мангеттеном. На супермоделі були прямі сині джинси, легка чорна сорочка на ґудзиках та черевики на підборах. Також Сінді одягла стильну косуху та прикрасила шию кількома золотими ланцюжками з підвісками.

Зачіска у Кроуфорд була в її улюбленому стилі — вона уклала волосся у легкі об'ємні локони. Також лаконічним був і макіяж.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Цього тижня це вже друге потрапляння моделі до об'єктивів фотографів, оскільки кількома днями раніше Кроуфорд помітили з дочкою. 58-річна супермодель була у чорному жакеті та спідниці-плісе, у високих чорних чоботях на підборах і на плечі у неї висіла чорна сумка.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

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