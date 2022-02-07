У джинсах та кроптопі: молодшу сестру Кім Кардашян сфотографували папараці

Дівчина була у чудовій формі.
26-річна Кендал Дженнер невимушено йшла вулицею в Лос-Анджелесі до свого автомобіля Porsche, коли її сфотографували папараці. Зірка реаліті та модель була одягнена у білий кроптоп з малюнком на грудях, прямі джинси та строкатий кардиган.
На очах дівчини були сонцезахисні окуляри, а на плечі висіла невелика сумка.
Нагадаємо, що Кендал зведена сестра Кім Кардашян. Вона народилася 1995 року від шлюбу її метри та Брюса Дженнера. У дівчини також є сестра Кайлі, яка зараз вагітна другою дитиною.
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