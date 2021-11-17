У джинсах та на підборах: повсякденний образ акторки Кірстен Данст

У звичайному житті аторка надає перевагу зручним речам та розкішним туфлям.

Акторка Кірстен Данст потрапила під приціл папарції в Лос-Анджелесі, коли прямувала на знімання розважального шоу Джиммі Кіммела, щоб розповісти про свою нову роботу у фільмі "У руках пса".

На Кірстен були широкі джинси, смугаста кофта та чорні туфлі-човники на високих підборах. Все це вона поєднала з довгим двобортним сірим пальтом та сонцезахисними окулярами в коричневій оправі.

Кірстен Данст / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно 39-річна Кірстен відвідала фестиваль Американського інституту кіно в Лос-Анджелесі, під час якого теж показали фільм "У руках пса". На червоній доріжці вона тоді сяяла в розкішній максісукні з довгими рукавами від бренду ERDEM і великих золотих сережках з камеями.

Кірстен Данст / Associated Press

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