У джинсах та на підборах: повсякденний образ акторки Кірстен Данст

У звичайному житті аторка надає перевагу зручним речам та розкішним туфлям.
Акторка Кірстен Данст потрапила під приціл папарції в Лос-Анджелесі, коли прямувала на знімання розважального шоу Джиммі Кіммела, щоб розповісти про свою нову роботу у фільмі "У руках пса".
На Кірстен були широкі джинси, смугаста кофта та чорні туфлі-човники на високих підборах. Все це вона поєднала з довгим двобортним сірим пальтом та сонцезахисними окулярами в коричневій оправі.
Нагадаємо, що нещодавно 39-річна Кірстен відвідала фестиваль Американського інституту кіно в Лос-Анджелесі, під час якого теж показали фільм "У руках пса". На червоній доріжці вона тоді сяяла в розкішній максісукні з довгими рукавами від бренду ERDEM і великих золотих сережках з камеями.
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