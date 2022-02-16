У джинсах та оливковому жакеті: Дженніфер Гарнер на прем'єрі фільму Netflix

У джинсах та оливковому жакеті: Дженніфер Гарнер на прем'єрі фільму Netflix

Вона прихильниця простих та зручних образів.

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер відвідала допрем'єрний показ фільму "Проєкт "Адам", у якому знялася разом із Раяном Рейнольдсом, Зої Салданою та Марком Руффало. Перед камерами зірка з'явилася у дуже лаконічному та навіть стриманому вбранні, адже одягла джинси, чорні чоботи, водолазку та вельветовий жакет оливкового кольору. Волосся акторка зібрала в зачіску, залишивши кілька прядок.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Компанію акторці склали її колеги з фільму, серед яких був і юний актор Волкер Скобелл.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Прем'єра фільму відбудеться 11 березня, а от розповідатиме він про Адама Ріда — пілота винищувача для подорожей у часі, який здійснює аварійну посадку в 2022 році і разом із собою 12-річним вирушає рятувати майбутнє.

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