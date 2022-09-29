У джинсах та сірому пуловері: Дженніфер Еністон на зніманнях серіалу у Нью-Йорку

Дженніфер Еністон тепер часто з'являтиметься на знімках папараці, оскільки у Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "Ранкове шоу".

53-річну акторку заскочили на Коні-Айленд, штат Нью-Йорк, зі своїм новим партнером за фільмом, 51-річним Джоном Геммом.

Джен прогулювалася вулицями у вузьких синіх джинсах і сірому пуловері, а взута була в чорні ботильйони на шнурівці та невисоких стійких підборах.

У Еністон було розпущене і красиво укладене волосся, на обличчі був макіяж і сонцезахисні окуляри. Другі окуляри, які, мабуть, для читання, акторка повісила на горловину чорної футболки, яка була у неї під пуловером.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

У серіалі, нагадаємо, Дженніфер Еністон грає ведучу новин Алекс Леві разом зі своєю колегою Різ Візерспун. А Гемм зіграє корпоративного титана Пола Маркса, який націлився на американську мережу UBA. "Ранкове шоу" - це драма, в якій досліджуються закулісні проблеми, з якими чоловіки та жінки щодня мають справу у новинах.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, в інтерв'ю Entertainment Weekly Еністон розповіла:

"Ця роль не могла прийти до мене раніше, ніж зараз. Це одна з найважчих робіт, які я мала. Я знала, що впораюся з цим завданням, але потім довелося викопувати всі емоції, щоб створити цей світ для цієї жінки. Усі її рятувальні кола обриваються”.

Раніше цього тижня Еністон вже фотографували на зніманнях. Тоді вона теж була в джинсах тільки кльош та короткому чорному жакеті. А ще за кермом розкішного автомобіля Porsche Targa.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

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