У джинсах та теплому пальті: Джуліанна Мур прийшла у кежуал вбрання на модний показ

Голлівудська зірка Джуліана Мур з'явилася серед гостей на показі Bottega Veneta. Вона в компанії свого чоловіка – Барта Фрейндлігома – подивилася презентацію колекції прет-а-порте весна-літо 2024, що минула у Мілані, в межах Тижня моди.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Для показу Мур одягнулася нестандартно, адже замість гламурного вечірнього луку віддала перевагу більш повсякденному та зручному вбранню.

Вона одягла трендові широкі джинси і тепле вільне пальто на ґудзиках.

Барт Фрейндліг, Джуліанна Мур та Франсуа-Анрі Піно / Фото: Associated Press

Також на плечі у неї висіла сумка шоколадного кольору, із фірмовим плетінням бренду, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки. Також Мур нафарбувала нігті лаком бордового відтінку.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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