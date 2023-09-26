У джинсах та теплому пальті: Джуліанна Мур прийшла у кежуал вбрання на модний показ

Зірка відвідала Тиждень моди у Мілані.
Голлівудська зірка Джуліана Мур з'явилася серед гостей на показі Bottega Veneta. Вона в компанії свого чоловіка – Барта Фрейндлігома – подивилася презентацію колекції прет-а-порте весна-літо 2024, що минула у Мілані, в межах Тижня моди.
Для показу Мур одягнулася нестандартно, адже замість гламурного вечірнього луку віддала перевагу більш повсякденному та зручному вбранню.
Вона одягла трендові широкі джинси і тепле вільне пальто на ґудзиках.
Також на плечі у неї висіла сумка шоколадного кольору, із фірмовим плетінням бренду, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки. Також Мур нафарбувала нігті лаком бордового відтінку.
Читайте також:
- Має розкішний вигляд: 62-річна Джуліанна Мур з'явилася на церемонії у сукні теракотового кольору
- Просто та стильно: 62-річну Джуліанну Мур помітили на прогулянці в Нью-Йорку
- У сукні з гламурним бантом: Джуліанна Мур на прем'єрі психологічного трилера у Лондоні