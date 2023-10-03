У джинсах та з незвичайною сумкою: Зендея з'явилася на модному шоу в образі навіяному модою 2000-х

Зендея потрапила під приціл папараці в Парижі під час Тижня моди. Дівчина привернула своїм образом особливу увагу, оскільки поєднувала вільні прямі джинси, трендової моделі, з коротким жакетом із блискучої та золотистої тканини.

Жакет також мав рукави-ліхтарики, ґудзики спереду та закруглені рукави. Прикрашала цей виріб торочка на рукавах і спині. Модель жакета явно була вінтажною.

Завершила вона образ макіяжем, прикрасами, босоніжками на високих підборах, а також невеликою сумкою від Louis Vuitton моделі Theda. Такі сумки були дуже популярні в середині 2000-х років і, звичайно ж, акторка також мала вінтажну модель.

Зендея / Фото: Getty Images

Але окрім цього образу акторка продемонструвала ще один — білу сукню із золотою фурнітурою та з дуже сміливим декольте.

Зендея / Фото: Associated Press

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