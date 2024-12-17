У джинсах та жакеті: стильна Дженніфер Лопес з'явилася у трендовому тоталлуку на заході

За словами українського дизайнера Андре Тана, небесно-блакитний відтінок – один із головних кольорів зими 2024-2025. Також він зазначив, що колір чудово підійде як для тоталлуків, так і для комбінацій з пастельними кольорами або контрастними яскравими акцентами.

Саме цей колір і став фаворитом у акторки та співачки Дженніфер Лопес, адже у блакитному тоталлуку вона з'явилася на спеціальному показі картини Unstoppable, у якій зіграла. На Лопес того дня були її улюблені джинси з низьким посадженням, блакитна прозора блуза з бантом, а також жакет Gucci з вельветовою обробкою.

Образ Дженніфер доповнила об'ємною зачіскою, взуттям від Dolce & Gabbana та яскравим макіяжем.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Якось 55-річна Дженніфер Лопес вирішила трохи пожартувати та показала у своєму Instagram, чим займається, коли повертається пізно ввечері зі світських заходів. Виявляється, співачка любить перекусити перед сном. На фото вона позувала біля плити, щось помішувала у сковорідці.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Одягнена при цьому вона була у гламурну чорну сукню з декольте від бренду Monot. До речі, таку ж носила співачка Глоя Бейлі.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)