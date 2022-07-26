У джинсах-палацо та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес прогулялася Парижем з дітьми

Наразі Дженніфер Лопес проводить час у Франції разом зі своїм новим чоловіком Беном Аффлеком. Також у Парижі зі знаменитостями перебувають і їхні діти від попередніх шлюбів.

Ймовірно, вони хотіли сховатися в Європі від уваги громадськості, однак стали справжньою сенсацією. Щодня Лопес та її родину фотографують у центрі міста, коли вони відвідують пам'ятки та кафе. Так, учора сімейство помітили під час обіду в ресторані, а сьогодні біля Лувру.

Дженніфер, як завжди, мала приголомшливий вигляд. Суперзірка одягла стильні джинси-палацо, кофту з квітковим принтом, а доповнили її лук блакитна сумка Hermes Birkin та рожеві босоніжки від Dolce & Gabbana. Волосся Джей Ло зібрала в зачіску "мальвінку", зробила макіяж та завершила ансамбль іміджевими окулярами Bausch & Lomb.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Компанію зірці склали двоє її дітей близнюків — 14-річні Емма та Макс. Підлітки були теж стильно одягнені: Емма обрала вільну сорочку, джинси та кеди, водночас доповнивши образ кількома аксесуарами на шиї, а ось Макс надав перевагу костюму в кораблики та сліпонам Vans.

Дженніфер Лопес та Макс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Емма / Фото: Getty Images

Читайте також: