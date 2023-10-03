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У джинсі та з пухнастим клатчем: топмодель Девон Віндзор потрапила під приціл папараці дорогою на фешншоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У джинсі та з пухнастим клатчем: топмодель Девон Віндзор потрапила під приціл папараці дорогою на фешншоу

Девон Віндзор / Фото: Getty Images

Джинс з джинсом — одне із трендових поєднань цієї осені.

29-річна топмодель Victoria's Secret Девон Віндзор у гарному образі відвідала Тиждень моди у Парижі. Зокрема, вона з'явилася на показі колекції весна-літо 2023 бренду Zimmermann.

Дівчину сфотографували, коли вона йшла на шоу у трендовому джинсовому костюмі.

На ній були широкі штани із простроченням, а також сорочка з довгими рукавами та золотими ґудзиками, яку вона носила практично розстебнутою, показуючи, що білизни під низом у неї немає.

Завершила образ Девон масивними золотими сережками, замшевими черевиками на підборах, а також невеликим пухнастим клатчем.

Девон Віндзор / © Getty Images
Девон Віндзор / Фото: Getty Images

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Перегляди
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